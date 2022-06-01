CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruları yanıtladı.



CHP olarak bütün terör örgütlerini lanetlediklerini belirten Özkoç, ordu ve Emniyet Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik mücadelesini desteklediklerini, kontrolsüz şekilde yabancı güçlerin Türkiye topraklarında dolaşmasına da karşı olduklarını söyledi.



Sonuna kadar devlet politikalarının yanında olduklarını vurgulayan Özkoç, "Ama sen devlet değilsin. Senin dengesiz politikalarının tamamen karşısındayız" sözlerini sarf etti.



Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelenin önderlerinden olduklarını söyleyen Özkoç, "Bülent Ecevit'in dağlara adını yazdırdığı ve sembol haline geldiği mücadele, o mücadeledir. Ancak Kıbrıs adaları silahlanıyorken, gemimize Yunan subayları çıkıp bayrağımızı indirtmeye çalışıyorken sen neredeydin, ne yapıyordun? Çok merak ediyoruz" ifadesini kullandı.



Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyayı etkileyen ekonomik krizin ülkeye etkilerine karşı yürüttükleri mücadeleye destek verip vermediklerine ilişkin sorusuna karşılık, "Senin Türkiye'yi iflasa sürükleyen, saçma sapan, akıl atılmaz ekonomik yöntemlerinin hiçbir tanesine destek vermiyoruz" yanıtını verdi.



Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:



"Sen cumhurbaşkanlığına aday mısın, değil misin? Sen sadece koltuk değnekçin olan bir siyasi partiye söyletiyorsun. Senin ne yapıp ne yapmayacağını söylemeye cesaretin yok. Her türlü siyaseti bir tarafa bırakıp milletin geleceği için bir araya gelen, kader birlikteliği yapan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli, hazır. Sen seçimi 'Şu gün yapıyoruz' de, adayımızı açıklayacağız. O zaman kim aday konusunda ne kadar ciddiymiş ve seni yerle bir edecek aday kimmiş görürsün."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti.



Erdoğan, sorularını şöyle sıralamıştı:



"Birinci soru; PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C'den TİKKO'ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerini, siyası uzantıları, medya destekçileri, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?



İkinci soru; Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?



Üçüncü soru; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan, Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi?



Dördüncü soru; Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de, sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadelede, ülkesinin safında mı karşımızdakilerin safında mı?



Beşinci soru; Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu vermiyor mu?



Altıncı soru; Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin adil çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu?



Yedinci soru; Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi yönelmeyecek mi?



Sekizinci soru; Bin yıldır, kanlarımızla sulayarak, ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu etmiyor mu?



Dokuzuncu soru; Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizciyi, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu?



Onuncu soru; Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?"