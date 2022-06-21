CHP'den ek bütçe tepkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'e gönderilen ek bütçe ile ilgili açıklama yaptı.



Öztrak, Twitter'dan "2022 bütçesinin ömrü, 6 ay bile sürmedi" mesajını paylaştı.



''YAPILMASI GEREKEN BELLİ, MİLLETİN HAKEMLİĞİNE BAŞVURMAK''



CHP Sözcüsü, Kur Korumalı Mevduat Sistemi için ek bütçeye 40 milyar lira ödenek konulduğunu da söyledi.



Erken seçim çağrısı yapan Öztrak, "Yapılması gereken bellidir, milletin hakemliğine başvurmak. Emanetin ehline teslimini sağlamak" ifadelerini kullandı.

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