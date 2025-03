CHP’den Ekrem İmamoğlu için imza kampanyası

“DALGA DALGA TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK”



İmza formunu herkese ulaştıracaklarını söyleyen Özel, şöyle devam etti:



“Bu anlamlı, bu önemli imzayı burada ilk kez Rukiye anneden alacağız. Sonra kendi köylülerinden, Trabzonlulardan dalga dalga bütün Türkiye'ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem başkanın özgürlüğü için ve Türkiye’nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz.”



“ADAYIMI YANIMDA, SANDIĞI ÖNÜMDE GÖRMEK İÇİN İMZA VERİYORUM”



CHP’nin hazırladığı imza kampanyasında imza atılacak belgede şu ifadeler yer alıyor:



“Ben yüreği Cumhuriyet'ten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.



Milyonların iradesiyle cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim.



Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum.”



İmza kampanyasına ilk imzayı İmamoğlu’nun hemşehrisi 96 yaşındaki Rukiye Köroğlu attı. İkinci imzayı atan Özgür Özel, İmamoğlu ailesinin evini ziyarete gitti.