CHP’den Ekrem İmamoğlu için imza kampanyası
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu için yurt genelinde imza kampanyası başlattı. CHP Genel Başkanı Özel, imza kampanyasını İmamoğlu’nun memleketinde başlattı. Özel, “Türkiye’deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak imzasını alarak İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı Trabzon’da karşıladı, İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için hazırlanan imza kampanyasını başlattı.
Geceyi Trabzon’da geçiren Özel, bayram namazını İmamoğlu'nun memleketi olan Akçaabat’ın Cevizli Mahallesi’nde kıldı.
Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu’nun serbest bırakılması için yurt genelinde bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi.
“GELEMEDİĞİ KÖYÜNDE KAMPANYAYI BAŞLATMAYA GELDİK”
CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon oy kullanıldığını söyleyen Özel, “Ekrem İmamoğlu kendisini sevenlerden, evlatlarından, eşinden, dostundan, köylülerinden uzaklaştırıldı, uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık, onun hemşehrileriyle bayramlaştık ve burada bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik.” diye konuştu.
“DALGA DALGA TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK”
İmza formunu herkese ulaştıracaklarını söyleyen Özel, şöyle devam etti:
“Bu anlamlı, bu önemli imzayı burada ilk kez Rukiye anneden alacağız. Sonra kendi köylülerinden, Trabzonlulardan dalga dalga bütün Türkiye'ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem başkanın özgürlüğü için ve Türkiye’nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz.”
“ADAYIMI YANIMDA, SANDIĞI ÖNÜMDE GÖRMEK İÇİN İMZA VERİYORUM”
CHP’nin hazırladığı imza kampanyasında imza atılacak belgede şu ifadeler yer alıyor:
“Ben yüreği Cumhuriyet'ten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.
Milyonların iradesiyle cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim.
Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum.”
İmza kampanyasına ilk imzayı İmamoğlu’nun hemşehrisi 96 yaşındaki Rukiye Köroğlu attı. İkinci imzayı atan Özgür Özel, İmamoğlu ailesinin evini ziyarete gitti.
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