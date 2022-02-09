CHP'den elektrik zamlarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidar, elektrikte formül aramayı bıraksın. Formül çok açık, net ortadadır, bu fahiş zamları geri çekin" dedi.



CHP Ankara İl Başkanlığınca, elektrik zamlarına ilişkin, Ulus'taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yapıldı.



Tüm illerde eş zamanlı okunan açıklamada, elektrik zamlarının geri çekilmesi istendi.



Ankara'daki açıklamada konuşan Ahmet Akın, "Bugün, Türkiye genelinde 81 ilde tüm engellemelere rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını geri alması için çağrı yapıyoruz. 'Artık yeter' dedik. Yüzde 127'ye varan fahiş elektrik zamlarını derhal geri çekin." ifadesini kullandı.



Enerjinin bir insan hakkı olduğunu belirten Akın, "İktidar, elektrikte formül aramayı bıraksın. Formül çok açık, net ortadadır. Bu fahiş zamları geri çekin." diye konuştu.



CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da zamların geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

