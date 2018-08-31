CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için bütün partilere çağrıda bulunarak "Eğer MHP sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa AKP'ye ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların yüzünü, Meclis açıldıktan sonra 2 Ekim'de güldürebiliriz" dedi.



Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, parlamentoya, bazı partilere ve hükümete çağrıları olacağını söyledi.



16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleriyle TBMM'nin işlevinin yitirtildiğini, kuvvetler ayrılığının ayaklar alındığını savunan Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın cevaplanmayan soru önergelerine yönelik uyarılara kulak tıkadığını, Meclisin işlevsizleştirilmesi konusunda önemli rol üstleneceğinin işaretlerini verdiğini öne sürdü.



Yıldırım'ın "Sırf dikkat çekmek için filan gerekçelere ihtiyaç olup olmadığına bakmaksızın, sansasyonel teklifler verilebilir. Bunlara bir nizam, intizam getirip, teklif verme usul ve esaslarında bir düzenlemeye ihtiyaç var." dediğini belirten Özel, bu ifadelerinde Meclisin üzerinde yeni bir vesayetin kokusunu aldıklarını iddia etti.



Özel, "Sayın Yıldırım, orada burada şakalar yapadursun bu söylediği, şakayı da aşan, kabul edilebilir şey değil. Bu söylediği bir Meclis Başkanı'nın ağzından çıkanı kulağının duymamasıdır. Bu, partilere, Meclise hakaret, muhalefete hudut çizmeyle ilgili hadsizlik." ifadelerini kullandı.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN PARTİLERE ÇAĞRI



CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takınanlara yönelik teklifleri ve önergeleri bulunduğunu anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti'nin 290 vekili var, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün diyenlerin sayısı 310. Hodri meydan, hadi buyurun, 4 partinin kanun tekliflerini birleştirelim. 'İlla bizimki diyorsanız' sizinkini de birleştirelim, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu 1 Ekim'den tezi yok gelin çözelim. Bu siyasi duruşsa, siyasi partiyse, logoları ampul değilse, onlar Erdoğan'ın kurşun askerleri değillerse, burada AKP'ye ihtiyaç yok. Af için AKP'ye ihtiyaç var ama burada yok, 301 milletvekili yetiyor, rahat rahat geçirebiliriz. Eğer MHP sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa AKP'ye ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz."



"HARİRİ, 5,5 MİLYAR DOLARI KAPKAÇLA ALDI GİTTİ"



Özel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yapısal sorunlar var, biliyoruz." dediğini, 16 yıllık iktidarın yapısal sorundan bahsedemeyeceğini, sorunu bugüne kadar çözemeyen iktidarın bundan yakınmaya hakkı olmadığını savundu.



Türkiye'nin yapısal sorununun basit cümleyle ifadesinin "kayınpeder-damat ekonomisi'" olduğunu iddia eden Özel, ekonomiyi "kayınpeder-damat ilişkisinin yönettiğini" öne sürdü. Özel, şöyle devam etti:



"Türk Telekom, Lübnanlı Hariri'ye 6,5 milyar liraya verildi. 2013'te 4,7 milyar, bu adama kredi verildi. Teorik olarak 1,8 milyar para aldık görünüyor, onu da Allah biliyor. En az hesaplananıyla 5,5 milyar doları, Hariri'nin yurt dışına çıkarıldığı söyleniyor. Hariri, hepimizin parasını, Türkiye ekonomisinden 5,5 milyar doları kapkaçla aldı, gitti. Hariri, bunu Türkiye'de, Türk Telekomun Yönetim Kurulu eliyle yaptı. Yönetim Kurulu üyeliklerinde Efkan Ala, İbrahim Şahin, Habib Soluk, Süleyman Karaman, İsmet Yılmaz, İbrahim Eren, Yiğit Bulut, Fahri Kasırga, Fuat Oktay bulunmuş. Bu kişiler, Binali Yıldırım ve Erdoğan tarafından görevlendirildi. Şu anda bu para bankalarımızın sırtına yük kaldı. Bunun hesabı Hariri'den sorulmaz, Yıldırım'dan, Erdoğan'dan sorulur. Atadıkları bu adamlar, Türkiye'nin 5,5 milyar dolarının dışarıya kaçırılmasına, paranın çarçur edilmesine de imza atan kişilerdir."



"BEYAZ TOROSLARA BİNSİN"



Özel, Cumartesi annelerinin eylemine yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına işaret ederek "Ömer Çelik'in dünkü açıklamasından anladığımız o ki açıklama sadece Soylu'nun değil, AK Parti'nin kurumsal açıklamasıdır." dedi.



Bakanların makam araçlarının yer aldığı bir fotoğraf gösteren Özel, bu araçların her birinin 4 milyon lira tutarında olduğunu, bunlara gani gani dolar avro gittiğini öne sürdü. Özel, bütün bakanları, çok söyledikleri yerli ve milli duruşa, tutarlılığa davet ettiklerini aktararak "Satın bu makam arabalarınızı ve beyaz Toros'a binin. Siz artık beyaz Torosların partisisiniz. Soylu, ilk beyaz Toros'u almalı, ona sahip çıkan bütün bakanlar, Erdoğan, artık 4 milyon liralık araçlardan inip, beyaz Toroslara binmelidir. Beyaz Torosları siz artık içselleştirdiniz. Beyaz Torosları sahiplenenler, bundan sonra beyaz Toroslara binsin" değerlendirmesinde bulundu.



"REFORM EYLEM GRUBUNA, 4 PARTİDEN DE TEMSİLCİ KATILSIN"



AB ile ilgili yeniden yürümeye karar verilen yolda, bütün eksik, hatalarına rağmen hükümetin tavrını desteklediklerini belirten Özel, hükümete, dört bakanın yer aldığı Reform Eylem Grubuna, 4 partiden de birer temsilcinin katılmasını önerdi.



Özel, AB yolunda yürünecekse bu konuya parlamentonun tam mutabakatıyla destek verilmesini, tam üyelik için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapılmasını istedi.



Sağlık Bakanlığının çocuklara yönelik aşı kampanyasını desteklediklerini ifade eden Özel, ailelere, çocuklarını aşılatması çağrısında bulundu. Özel, parti liderlerinin yer alacağı kamu spotuyla aşılama programlarının desteklenmesini istedi.



CHP Parti Meclisinde yaşanan tartışmalara ilişkin bir soruya Özel, "Kapalı bir toplantıda Sayın Genel Başkan'ın değerlendirmelerinin basına yansımış kısmının doğru kabul edilip, bunlara parti içi ve dışından değerlendirme yapılması son derece sağlıksızdır" karşılığını verdi.

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