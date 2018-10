CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı enflasyon rakamlarının 15 yılın zirvesi olduğunu belirtti.



Sadece bir aylık fiyat artışının tüketici fiyatlarında yüzde 6,3 olduğunu vurgulayan Öztrak, "Sene başından bu yana gerçekleşen enflasyon ise yüzde 19,37 oldu. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 24,5 olmuş. Bütün bu rakamlar son 15 yılın istisnasız hepsi rekoru" ifadesini kullandı.



Üretici fiyatlarında ise durumun çok daha vahim olduğunu anlatan Öztrak, üretici fiyatlarında bir aylık artışın yüzde 10,9 oranında gerçekleştiğini bildirdi.



Faik Öztrak, şöyle devam etti:



"2002'de AKP iş başına geldiğinde üretici enflasyonu yüzde 30,8'di. Hazine ve Maliye Bakanı olan damat, 'En kötüsü geride kaldı diyor.' Dün de kayınpederi diyordu. İkisi de ağız birliği etmiş gibi 'en zorunu geride bıraktık' diyor ama burada yüzde 46'lık üretici fiyat artışı, yüzde 25'lik tüketici fiyat artışı daha turpun büyüğünün heybede olduğunu açıkça ortaya koyuyor.



Bütün bu rakamlara baktığınız zaman hep beraber şunu düşünmemiş lazım, bu fiyat artışının karşısında emeklinin, memurun, asgari ücretlinin, işçinin satın alma gücü ne oldu? Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu iktidar maalesef ekonomiyi yönetemiyor. Aslında baştan itibaren yönetemedi. Dün bakıyorum Sayın Erdoğan Meclis'te çıkmış diyor ki 'tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki ülkemizin kaderiyle partimizin kaderini birleştirdi. Allah korusun AK Parti'nin yıkılması Türkiye için felaket olacak.' Bu ne demek? Partiler ülkenin hizmetindedir, hizmet ederler gelirler, giderler. Bu ülkenin kaderini bir partinin kaderine bağlamak, bu ne cürettir. Kendilerini ne sanıyorlar. Bugüne kadar ekonomiyi yönetememelerine rağmen, hukuk devletinin yıpranmasına rağmen, bugün bu ülke hala ayaktadır, yarın da öbür gün de ayakta kalacaktır."



Ekonominin bu noktaya gelmesinin arkasında "beka üzerinden siyaset yapmanın" geldiğini savunan Faik Öztrak, "Türkiye'nin bu beka sorunu, işin hala ciddiyetinin farkında olmayan bu kadrolardadır. Bu kadrolar değişmedikçe Türkiye'nin sıkıntıları her gün biraz daha artacaktır" ifadesini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "McKinsey, Türkiye'de sadece danışmanlık yapacak" dediğini aktaran Öztrak, Albayrak'ın New York'ta yatırımcılara ise "Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. Bu ofis tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek" dediğini ileri sürdü.



Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı enflasyon rakamlarının olağanüstü yüksek olduğunu tekrarlayan Faik Öztrak, bu rakamların faizlerin ve hayat pahalılığın daha da artacağını gösterdiğini belirtti.



Öztrak, şunları söyledi:



"Bütün bunlar yaşanırken iktidar çıkıp bu işin sorumluları kendileri değilmiş gibi çıkıp zabıtaları, Ticaret Bakanlığını göreve davet ediyor. Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 45, tüketici fiyatlarında artış yüzde 24,5 iken bu işi zabıtaya havale ederek düzeltemezsiniz. Bir an önce ekonomide kötü gidişi durduracak önlemleri almanız lazım. Bu işi aspirin tedavisi ile geçirebilmemiz mümkün değildir. Sayın Erdoğan bir önce zabıtaları elektrik kurumuna ve BOTAŞ'a göndermeli, oradaki fiyatlara müdahale etmeli. Son üç ayda iki kurumda tüketiciye ulaşan fiyatlarda yüzde 30 artış yaptı. Küresel sermayenin dibe vurduğu bir ortamda ekonomiyi yönetmeyi bilmiyorlar. Bunu bilmedikleri için de beka gibi hamasi konuların arkasına sığınıyorlar. Bir an önce gerekli önlemler alınmalıdır. Bu enflasyon rakamlarına göre milletin gelirleri ayarlanmalıdır. Bu iktidarın ekonomiyi yönetemediği bu rakamlarla açık seçik ortaya çıkmıştır. Bu konuya TBMM derhal el koymalıdır. Bütün partileri bir araya getirmek suretiyle, Türkiye'de iş yapacak, CHP'nin de bundan önce açıkladığı 13 maddelik çözüm önerilerini de dikkate alacak bir programı, bir çözümü ortaya koymak gerekiyor. Aksi takdirde bu sıkıntının altından milletimiz zor kalkacaktır."



"CHP'NİN DANIŞMANLIK ALMAYA İHTİYACI YOKTUR"



Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Faik Öztrak'a, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün McKinsey şirketiyle ilgili bir değerlendirmesi sırasında CHP'ye yönelik sözleri anımsatıldı.



Öztrak, "CHP'nin yurt dışından danışmanlık alma gibi bir ihtiyacı yoktur. CHP, sosyal demokrat parti nasıl olur, her gün bunun en iyi örneklerini ortaya koymaktadır" dedi.



Bakan Albayrak'ın, McKinsey firmasıyla ilgili sözlerine tekrar değinen Öztrak, hükümetin uluslararası piyasada kredibilitesinin kalmadığını gördüğünü ve uluslararası tanınırlığı olan bir firmanın kredibilitesinin arkasına sığındığını ileri sürdü.



Faik Öztrak, TBMM'ye yaptığı çağrının sorulması üzerine de bu görevin TBMM Başkanı'na düştüğünü belirtti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Türkiye çok ciddi bir kriz yaşamaktadır. Bu krizin atlatılması için bir geniş mutabakatın, milli mutabakatın sağlanması gerekir. Ancak bu mutabakatı sağlayan bir program Türkiye'de yatırım yapacakların güvenini sağlayabilir" dedi.



Faiz Öztrak, İşsizlik Fonu'ndan üç kamu bankasına para aktarıldığı iddialarına yönelik soru üzerine, "Burada yapılan operasyon şudur; bu bankalarda ciddi borçlar var ve geri dönmüyor ve bu nedenle bu bankalarda bir takım yeniden sermayelendirme ihtiyacı ortaya çıkmış. Benim anladığım işsizlik fonu bu bankalara kağıt vermek suretiyle, kendi elindeki hazine kağıtlarıyla, bankanın sermaye benzer kağıtlarını değiştirmek suretiyle ortak olmuş. İddialar var ama daha ne yapıldığına ilişkin derli toplu bir açıklama yok... Şimdi bu özel kesimin borcu hazine kağıtlarıyla değişiyor, ne oluyor? Bizlerin, milletin borcu olmaya başlıyor. Bu son derce tehlikeli gidiştir" değerlendirmesinde bulundu.



Öztrak, CHP'nin HDP ile bir ittifak yapıp yapmayacağına yönelik soru üzerine de CHP'nin sürekli başka partilerle ittifak iddialarının gündeme getirilmesini anlamakta zorluk çektiğini aktardı.



Faik Öztrak, "Biz mahalli idare seçimlerinde en yüksek oyu alacak, en kaliteli hizmeti verebilecek adayları bularak herkesin oyuna talibiz. Biz, CHP kadrolarının bu büyük mutabakatı sağlayabileceğini düşünüyoruz" dedi.



Bu arada daha önce Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun düzenleyeceği belirtilen basın toplantısı, Erdoğdu'nun başka bir programı nedeniyle Faik Öztrak tarafından gerçekleştirildi.

