CHP'den enflasyon eleştirisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yıllık enflasyonun 58,94'e yükseldiğini ifade ederek "Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 58'lik enflasyon beklentisi hayal oldu." dedi.

CHP'den enflasyon eleştirisi
SON DAKİKA HABERİ: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon verilerini değerlendirdi.

"'Faiz düşünce, inecek' dedikleri enflasyon, faiz indirimleri başladığında yüzde 19’du" diye konuşan Öztrak, dünkü açıklanan verilere göre ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 59 olduğunu hatırlattı.

Öztrak, "Merkez Bankası'nın yıl sonu için önce yüzde 58 dediği sonra yüzde 62’ye çıkardığı enflasyon beklentisi de açıklamanın mürekkebi kurumadan hayal oldu." dedi.

Dünyada gıda enflasyonunda 'nin önlerde olduğunu dile getiren CHP Sözcüsü, "TÜİK’in makyajlı verilerine göre bile son bir yılda dana eti fiyatı yüzde 121, meyve fiyatları yüzde 99,8 sebze fiyatları yüzde 80,8 artmış." diye konuştu.

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