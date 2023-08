CHP'den enflasyon eleştirisi

Tek ayda taze meyvelerin fiyatında yüzde 15,7, sebzelerin fiyatında yüzde 14, ekmek fiyatında yüzde 14,4'lük artış yaşandığını söyleyen Öztrak, "Ankara'da bir simit 10, bir fincan çay 15 lira oldu. Üç çocuklu bir aile her öğün çay-simit yese aylık 11 bin 250 lira eder. Asgari ücretten eline 152 lira kalır. 152 lirayla kira mı ödenecek, fatura mı, çocukların okul masrafı mı?" dedi.



Öztrak, "Bunların niyeti seçimlere kadar top çevirmek, artır maaşı, ücreti, aylığı, milletin ağzına bir parmak bal çal, sonra artır vergiyi, yap zamları, bas parayı, azdır enflasyonu, vatandaşa kaşıkla verdiğini kepçeyle al, yandaşına ver. Bu teker böyle döner mi? Bir süre dönebilir ama tekerin her devrinde jant yamulur, şanzıman düşer, motor yatakları dağılır, sonunda ekonomi arabası pert olur." ifadelerini kullandı.



"ENFLASYONLA BU ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLMEZ"



Öztrak, açıklamalarının ardından, bir gazetecinin enflasyona ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:



"Diyorlar ki 2024 yılının ortalarından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak ama ardından da ekliyorlar, Türkiye istikrara 2025 yılında kavuşacak. Enflasyonla bu şekilde mücadele edilmez. Bu şekilde bir mücadeleyi açıklayan her yönetimin sonu hüsran olmuştur. Dolayısıyla bu 'Ben enflasyonla mücadele etmeyeceğim' demenin bir başka ifadesi diye düşünüyorum."

