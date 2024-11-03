CHP'den Esenyurt eylem planı
CHP'nin cuma günü başladığı İstanbul kampı hafta sonu da devam etti. Parti yönetiminin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından bir eylem planı hazırladığı belirtiliyor. Bu doğrultuda CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının Esenyurt'ta koordineli olarak çalışmalarını sürdürmesi, ilçedeki parti politikalarına sahip çıkması amaçlanıyor.
CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili 15 günlük bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
ESENYURT NÖBETİ
Parti kaynakların bu planlamayı "Esenyurt nöbeti" olarak nitelendiriyor.
Belediye binasındaki CHP odası her gün açık tutulacak.
Daha önce belirlenen politikaların devamlılığı ve kayyum yönetiminin atacağı adımlar takip edilecek.
Milletvekilleri cezaevinde ziyaretlerde bulunacak.
İSTANBUL KAMPI DEVAM ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti kurmayları ile birlikte İstanbul'da kampa girdi. Cuma günü başlayan toplantılar hafta sonu sürdü ve yol haritası oluşturuldu.
Bu kapsamda her gün dört milletvekili, iki belediye başkanı, iki ilçe başkanı ve iki il yöneticisinin Esenyurt'ta sahada olması, Özer'in tutukluluk süreci ile ilgili tepkileri anlatmaları öngörülüyor.
BAKANLIK KARARINI VERECEK
CHP yönetimi, Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret edebilmek içni Adalet Bakanlığı'ndan gelecek yanıtı bekliyor.
"MANSUR BEY İLE ZİYARETE GELECEĞİZ"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İstanbul'daki toplantılara katılmadı.
Özgür Özel konuyla ilgili soruları yanıtlanırken "Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur Bey? Bir gün mutlaka Mansur Bey ile Esenyurt’a geleceğiz." açıklamasında bulundu.
HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
CHP'li kurmaylar toplantılarda asgari ücret ve enflasyona ilişkin çözüm önerileri ve hükümete yöneltilecek eleştirileri de masaya yatırdı.
Olası erken seçim stratejisi de ele alındı.
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