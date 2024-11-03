CHP'den Esenyurt eylem planı

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili 15 günlük bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.



ESENYURT NÖBETİ



Parti kaynakların bu planlamayı "Esenyurt nöbeti" olarak nitelendiriyor.



Belediye binasındaki CHP odası her gün açık tutulacak.



Daha önce belirlenen politikaların devamlılığı ve kayyum yönetiminin atacağı adımlar takip edilecek.



Milletvekilleri cezaevinde ziyaretlerde bulunacak.

İSTANBUL KAMPI DEVAM ETTİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti kurmayları ile birlikte İstanbul'da kampa girdi. Cuma günü başlayan toplantılar hafta sonu sürdü ve yol haritası oluşturuldu.



Bu kapsamda her gün dört milletvekili, iki belediye başkanı, iki ilçe başkanı ve iki il yöneticisinin Esenyurt'ta sahada olması, Özer'in tutukluluk süreci ile ilgili tepkileri anlatmaları öngörülüyor.