CHP'den grup başkanlığı açıklaması. Müslim Sarı: Özel'in yerine Öztrak'ın atandığı haberi gerçek değil

Mutlak butlan ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP 'de gözler yeniden salı gününe çevrildi.

Meclis'te grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak, henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Genel Merkez'in, Meclis'e bir yazı göndererek, Özgür Özel 'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi.

Ancak CHP sözcüsü Müslim Sarı o iddiayı yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Sözcüsü Sarı, "Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır." dedi.

ÖZEL VE EKİBİ, DELEGE İMZALARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURU YAPACAK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Genel Merkez'e sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İDDİASINA YANIT

Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP’den ayrılıp, partilerine katılacağını öne sürmüştü.

Söz konusu iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel "Bu haber doğru değil." dedi.