CHP'den Hüda-Par'a "ilk 4 madde" tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gündemi değerlendirdi.



Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'da değişmez madde olmamalı" sözlerine tepki gösteren Emir, "Bu akademik tartışmadır. 100 yıl önce bitmiştir." dedi.



"Sizin derdinizin tartışma olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullanan Emir, "Sizin derdiniz ilk 3 madde. Siz monarşi istiyorsunuz. Laiklikten nefret ediyorsunuz. Demokrasiden hoşlanmıyorsunuz, ümmetçisiniz." diye konuştu.



Emir, "Hukuk devleti sizin katlanabileceğiniz bir şey değil." sözleriyle Yapıcıoğlu'na tepki gösterdi.