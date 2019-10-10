CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
1,5 saat süren toplantıdan hükümete yönelik iki tavsiye çıktı.
Toplantının perde arkasına NTV muhabiri Özgür Akbaş ulaştı. Akbaş'ın aktardığına göre, harekatı destekleyen CHP yönetimi Şam yönetimiyle acilen dolaysız ve aracısız temas kurulmasını istedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözleri de değerlendirildi. Trump'ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, hükümetten bir tepki gelmesi gerektiği ifade edildi.
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