CHP'den İmamoğlu iddianamesine tepki
12.11.2025 11:44
NTV - Haber Merkezi
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ekrem İmamoğlu iddianamesinin siyasi bir metin olduğunu ve doğrudan CHP'nin hedef alındığını söyledi.
Ekrem İmamoğlu iddianamesi dün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, iddianameye tepki göstererek "CHP'nin kurumsal kimliğini ve tüzel kişiliğini hedef alan siyasi bir metin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Yücel, "İddianamede yer alan 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi amacıyla' ifadesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce birçok kez kullandığı 'Ahtapotun kolları' ifadesine yer verilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne Anayasa’nın 69. maddesi uyarınca kapatma davası açılması konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması, bu tespitimizin en temel kanıtıdır." dedi.
“SİYASİ PROPAGANDA” İDDİASI
Yücel, iddianamenin "siyasi bir propaganda" olduğunu iddia etti.
İddianamede somut deliller olmadığını ifade eden Yücel, "Çoğunlukla 'duyduğum kadarıyla, duydum, bildiğim kadarıyla, düşünüyorum, tahmin ediyorum' ifadelerine yer verildiğini, başta 3 olan gizli tanık sayısının 15’e çıktığını görüyoruz." diye konuştu.
İddianamenin hazırlandığını ve delillere etki edilmesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekleyen Yücel, "Artık herhangi bir delil karartma şüphesi kalmadığına göre yol arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması bir haktır." diye konuştu.
İBB iddianamesinde "örgüt şeması" bu görselle tanımlandı.
İMAMOĞLU'NA İSTENEN CEZA
İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve İBB Başkanlığı dönemi boyunca kamunun 160 milyar lira zarara uğratıldığı öne sürüldü.
İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar ise şu şekilde:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, suç delillerini gizleme, haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, çevrenin kasten kirletilmesi, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, Orman Kanunu'na muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet.