CHP'den İmamoğlu iddianamesine tepki

Ekrem İmamoğlu iddianamesi dün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, iddianameye tepki göstererek "CHP'nin kurumsal kimliğini ve tüzel kişiliğini hedef alan siyasi bir metin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Yücel, "İddianamede yer alan 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi amacıyla' ifadesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce birçok kez kullandığı 'Ahtapotun kolları' ifadesine yer verilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne Anayasa’nın 69. maddesi uyarınca kapatma davası açılması konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması, bu tespitimizin en temel kanıtıdır." dedi.

“SİYASİ PROPAGANDA” İDDİASI

Yücel, iddianamenin "siyasi bir propaganda" olduğunu iddia etti.

İddianamede somut deliller olmadığını ifade eden Yücel, "Çoğunlukla 'duyduğum kadarıyla, duydum, bildiğim kadarıyla, düşünüyorum, tahmin ediyorum' ifadelerine yer verildiğini, başta 3 olan gizli tanık sayısının 15’e çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

İddianamenin hazırlandığını ve delillere etki edilmesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekleyen Yücel, "Artık herhangi bir delil karartma şüphesi kalmadığına göre yol arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması bir haktır." diye konuştu.