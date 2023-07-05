CHP'den İmamoğlu'nun değişim bildirisine ilişkin açıklama

Değişim tartışmalarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti yönetimi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişime Davet" bildirisinin gündeme gelmediğini söyledi.

CHP'den İmamoğlu'nun değişim bildirisine ilişkin açıklama
Ekrem İmamoğlu değişim manifestosunu duyurdu

Ekrem İmamoğlu değişim manifestosunu duyurdu

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Değişim tartışmalarının sürdüğü 'de parti yönetimi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına ilişkin sorulara, "MYK'da gündeme gelmedi" diyerek yanıt verdi, daha fazla yorum yapmadı.

Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşüyle ilgili soruya da "Görüşlerimi daha önce açıklamıştım" yanıtını verdi.

Öztrak değişim tartışmalarıyla ilgili de üstü kapalı mesaj verdi. "İsimler değişir, kişiler değişir önemli olan birleşen gücü tahkim etmektir." diye konuştu.

Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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