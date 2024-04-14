CHP’den İran’ın İsrail’e misillemesine ilk açıklama: “Yurtta barış dünyada barış vasiyeti hatırlanmalı”

İran’ın İsrail’e yaptığı misilleme dünya gündeminin ilk sırasında… Ankara bölgedeki gerilimin daha fazla yükseltilmemesi gerektiği çağrısında bulundu. CHP lideri Özgür Özel’den de bölgedeki son duruma ilişkin açıklama geldi. Özel, yaşananları endişeyle izlediklerini söyledi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” vasiyetinin hatırlanması ve sahiplenilmesi gerektiği bir dönemde olunduğunu vurguladı.

CHP’den İran’ın İsrail’e misillemesine ilk açıklama: “Yurtta barış dünyada barış vasiyeti hatırlanmalı”

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Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, ile arasındaki karşılıklı saldırıları endişeyle izlediklerini söyledi.

Özel, sosyal medya hesabından, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | İran’ın İsrail’e misillemesi sonrası Ankara’dan ilk açıklama: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli

SON DAKİKA HABERİ | İran’ın İsrail’e misillemesi sonrası Ankara’dan ilk açıklama: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli

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“Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesini yapan Özel, Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” vasiyetinin hatırlanması ve sahiplenilmesi gerektiği bir dönemde olunduğunu vurguladı.

"TEK GEÇERLİ ÇÖZÜM BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ"

Özel, şunları kaydetti:

“Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken, ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacak. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz.”

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