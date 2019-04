CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Herkes bir an evvel seçimleri halkın hür iradesi ile kazanan Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesini bekliyor. Bu belirsizliğin ekonomideki en olumsuz sonuçlarından biri işsizlik. İktidar en kısa zamanda bu gerçeği kabullenerek, ekonomiye odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.



Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak 2019 iş gücü istatistiklerine göre resmi işsiz sayısının 4 milyon 668 bin olduğunu belirtti.



Yerel seçimlerde ortaya çıkan halk iradesinin iktidar tarafından kabullenilememesinin her alanda olumsuzluk yaratmaya devam ettiğini kaydeden Erdoğdu, işsizlerin de bu belirsiz ortamından en çok etkilenen kesim olduğunun altını çizdi.



İşsizliğin yüzde 14,7'ye ulaşmanın, Türkiye ile ilgili en yakıcı gerçek olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şunları ifade etti:



"Demokrasiye inanan bir iktidara düşen, sandıktan çıkan iradeyi kabullenmek ve bir an önce ekonomiye odaklanmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle iş dünyası beklemeye girdi. Herkes bir an evvel seçimleri halkın hür iradesi ile kazanan Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesini bekliyor. Bu belirsizliğin ekonomideki en olumsuz sonuçlarından biri de işsizlik. Çünkü hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde yatırım olmaz, yatırımın olmadığı yerde de istihdam olmaz. İktidar en kısa zamanda bu gerçeği kabullenerek, ekonomiye odaklanmalıdır."



"GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON 344 BİN"



İktidarın seçimlerden önce 2,5 milyon kişiye istihdam sözü verdiğini hatırlatan Erdoğdu, "Açıklanan işsiz sayısı 4 milyon 668 bin. İş bulma ümidi olmayanlar, çalışmaya hazır ama iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar ve mevsimlik çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda işsiz sayısı 7 milyon 144 bin. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler de eklendiğinde bu sayı 7 milyon 552 bin ediyor. Yetersiz istihdam edilenlerin de dahil edilirse en geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 344 bin." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğdu, yaklaşık 1 milyon kişinin bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığına işaret ederek, ekonomik daralmanın olduğu süreçte Türkiye ekonomisinin başka dönemlerdeki gibi iş yaratamadığını, kriz yönetimini beceremeyen iktidarın, krizin süresini uzatarak halkın ekmeğiyle oynadığını savundu.



Genç işsizliğe de değinen Erdoğdu, 15-29 yaş arasındaki gençlerin 5 milyon 175 bininin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını kaydetti.



Erdoğdu, sadece aralık ayından ocak ayına kadar inşaatta 137 bin, imalatta 139 bin, hizmet sektöründen ise 99 bin kişinin işini kaybettiğine dikkati çekti.



"ÇALIŞANLARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU MUTSUZ"



Erdoğdu, 24 Haziran'dan bu yana işini kaybedenlerin sayısının ise inşaatta 632 bin, imalatta 285 bin, hizmet sektöründe ise 164 bine ulaştığını belirterek, "Tarım dışı sektörlerde de hem kayıt dışı çalışan sayısı hem de kayıt dışı çalışma oranları arttı. Geçtiğimiz yılı ocak ayında kayıt dışı çalışma oranı yüzde 21,8 iken bu oran yüzde 22,5'e yükseldi. Son 5 yıllık kayıt dışılık oranlarına bakıldığında Türkiye ekonomisinde ortalama her 5 kişiden 1'inin kayıt dışı, güvencesiz çalışıyor olması bir süreklilik kazandı." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de sadece işsizlerin değil, çalışanların büyük bir çoğunluğunun da yoksulluk sınırında ücretle çalışmaktan mutsuz olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti:



"Çalışanların önemli bir kesimi asgari ücretle çalışıyor. Resmi rakamlara göre 2017’de çalışanların yüzde 35'i asgari ücret üzerinden prim ödüyor. Asgari ücret ile asgari ücretin ancak iki katına kadar maaş alanların sigortalılara oranı yüzde 81’e ulaşıyor. Açlık sınırının Türk-İş'in rakamlarına göre 2 bin 14 lira olduğu göz önüne alınırsa çalışanların büyük bir kısmının da mutsuz olduğu ortadadır. İktidar, işsizliğin altında inleyen kitleler ile asgari ücret civarında yaşayan geniş bir kesime mutsuzluktan başka bir şey vermemiştir."