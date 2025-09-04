CHP'den İstanbul İl Yönetimine atanan 4 isim daha disipline sevk edildi

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevi kabul etti.



CHP'de 4 isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Daha önce İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin de yine kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.



NE OLMUŞTU?



CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla tedbiren görevden almıştı.



CHP yönetimi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihracı için düğmeye basmıştı.



Parti, İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına ilişkin karara itiraz etmiş ve 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kendini YSK yerine koyduğu belirtmişti.