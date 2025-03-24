CHP'den İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saraçhane'deki protesto eylemleriyle ilgili olarak İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.



CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.



Görüşmede gelecek günlerdeki buluşmalarda, protesto gösterilerinde olay çıkmaması ve kimsenin yaralanmaması için görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantı çıkışında Özgür Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, Biz Saraçhane'deyiz, Saraçhane'den de ayrılmayacağız. Eğer Taksim'e yürümek isteyen varsa bunlar provokasyon yapmak istiyorlardır." dedi. Çelik, CHP içinde önlem olarak bundan sonra Saraçhane Meydanı'nda toplanan grupla polis arasında tampon bölge oluşturulacağını söyledi.