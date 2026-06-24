CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

“AYNI NİMET'İM, DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim." dedi.

“GÖRDÜĞÜ LÜZUM” ÜZERİNE DİYEREK CHP 'DEN AYRILMIŞTI

Özdemir, geçtiğimiz çarşamba günü CHP'den ayrıldığını duyurmuş, bu kararı “gördüğü lüzum" üzerine aldığını belirtmişti.

Siyasetçi, yedi gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesinde “Bağımsız Milletvekili” listesinde yer almıştı.

CHP'YE İYİ PARTİ'DEN GEÇMİŞTİ

Özdemir, Meclis'e İYİ Parti listesinden girmiş, ancak yaklaşık bir yıl sonra 24 Temmuz 2024'te “Gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım.” diyerek istifasını açıklamıştı.

Akabinde CHP'ye katılan Özdemir'e parti rozetini, o dönem Genel Başkan olarak görev yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel takmıştı.

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğan Özdemir, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini ise Conley Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine yaptı.

2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı. 2015 yılında kule vinç kiralama alanında faaliyet gösteren iki şirketin kuruluşunu gerçekleştirdi. Kuruluşuna imza attığı şirketler, alanında yurt çapında önde gelen firmalar arasında yerini aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Özdemir, TBMM'de AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde görev aldı.

8 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna katılarak Çevre Komisyonu üyeliğini sürdürdü.