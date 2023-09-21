CHP’den İYİ Parti’ye İzmir tepkisi: Umarım hesap vermek zorunda kalmazlar

Türkiye, 31 Mart 2024 günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.



İYİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediyesi için adayını açıkladı. Partinin İzmir’deki adayı Ümit Özlale olacak.



CHP’den İzmir adayını açıklayan İYİ Parti’ye tepki var.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Başarır, İYİ Parti’nin İzmir adayını açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, “Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar.” yanıtını verdi.

PARTİDEKİ KURULTAY SÜRECİ



Başarır, CHP’de kurultay sürecine ilişkin bir soruya karşılık, kurultay tarihi olarak 5 Kasım’ın düşünüldüğünü, Parti Meclisinin bu ay sonunda yapacağı toplantıda İstanbul Kongresi’nin de aralarında bulunduğu kurultay takviminin belirleneceğini bildirdi.