CHP'den kira zammı düzenlemesine tepki

Merakla beklenen kira düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.

Kiralardaki fahiş artışın önüne geçilmesi için "geçici süreyle üst sınır" formülü uygulanacak.

Buna göre 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyecek.



''ARTIŞTA DÜZENLEME YAPMAK SORUN ÇÖZMEZ''

Bu düzenlemeye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan eleştiri geldi.

Altay, "Kira artışlarında düzenleme yapmak sorunu çözmez. Bu kayıt dışı ilişkileri artırır. Yapılması gereken; temel gıda, benzin, doğal gaz, elektrik fiyatlarını sabitlemektir" dedi.



Altay'ın gündeminde sağlık çalışanlarıyla ilgili komisyonda görüşülen teklif de vardı. 1 Aralık 2021'de kısmen kabul edilen ve geri çekilen düzenlemenin çok gerisinde olduğunu savunan Altay, "Bu kabul edilemez, bunu doğru bulmuyoruz, umarız komisyonda gerekli düzenlemeler yapılır. Türkiye'de doktorlarımızı tutamıyoruz, hekimler göçü başladı" diye konuştu.