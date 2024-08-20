CHP’den kripto varlık yasası için AYM’ye başvuru: Bazı maddelerin iptali istendi

Cumhuriyet Halk Partisi, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Düzenlemenin kamu yararına aykırı hükümleri olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kanunun bazı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptali için AYM’ye başvurduklarını söyledi.

CHP’den kripto varlık yasası için AYM’ye başvuru: Bazı maddelerin iptali istendi

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kamu yararına aykırı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptali istemiyle ’ne başvurduklarını açıkladı.

Günaydın, yaptığı açıklamada, “2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Haziran 2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık.” ifadelerini kullandı.

CHP’den kripto varlık yasası için AYM’ye başvuru: Bazı maddelerin iptali istendi - 1 CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

Grup Başkanvekili Günaydın, kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısı ve faaliyetleri, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ortaklarının gerekli nitelikleri kaybetmeleri halinde mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin iptalini istediklerini bildirdi.

Gökhan Günaydın, SPK'nin ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesini ve kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmamasını iptal başvurusunun gerekçeleri olarak gösterdiklerini ifade etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaret

AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti (Nazif Gürdoğan kimdir?)

AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti (Nazif Gürdoğan kimdir?)

Konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor?

Konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor?

Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Ağustos 2024

Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Ağustos 2024

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...