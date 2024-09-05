CHP'den Kurtulmuş'a olağanüstü toplantı çağrısı için ziyaret: Meclis toplanacak mı?

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 10 Eylül'de olağanüstü toplantı çağrılarına ilişkin görüştü. Kurtulmuş, CHP heyetine toplantı çağrısını değerlendireceğini söyledi.

CHP'den Kurtulmuş'a olağanüstü toplantı çağrısı için ziyaret: Meclis toplanacak mı?
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Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te tekrar olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıya başvurusuna gerekçe olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması” gösterildi ve dilekçede Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu’nda okutulması istendi.

NUMAN KURTULMUŞ'DEN DEĞERLENDİRME YANITI

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ise bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

10 Eylül'de olağanüstü toplantı çağrılarına ilişkin yapılan görüşmede Kurtulmuş, CHP heyetine toplantı çağrısını değerlendireceğini söyledi.

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