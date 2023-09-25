CHP'den kurultay açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, partisinin kongre sürecine ilişkin "Kongrelerimizi bitiriyoruz. Yarın Parti Meclisimiz kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız." diye konuştu.



CHP Sözcüsü, bir basın mensubunun CHP il kongreleri sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin sorusu üzerine, "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeleri yapıyoruz." yanıtını verdi.



Öztrak, Japonya'da ev sahibi takımı yenerek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kutladı.



"Filenin Sultanları'nın olimpiyatlarda da ülke olarak göğsümüzü kabartacaklarına, yeni başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Öztrak, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları da tebrik etti.

Karabağ'daki gelişmeleri dedeğerlendiren Öztrak, "Türkiye ve Azerbaycan aynı anda çarpan tek yürektir. Uluslararası hukuka göre Karabağ'da Azerbaycan egemenliği meşrudur. Azerbaycan'ın bu süreçte sivillere zarar gelmemesi için gösterdiği özen ve barışı tesis etmeye yönelik söylemleri takdire şayandır. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği terörle mücadele operasyonunun bölge barışına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Hükümetin ekonomi politikasını da eleştiren Öztrak, seçimden önce yüzde 8,5 olan politika faizinin 3 ayda dörde katlandığını belirtti.



Ekonominin ayarlarıyla oynandığını, ayar tutmadığını savunan Öztrak, Türk parasının pul olduğunu, enflasyonun arttığını öne sürdü.



Merkez Bankasının hafta içinde politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselttiğini, böylece seçimlerden sonra politika faizinin toplamda 21,5 puan arttığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:



"Merkez Bankasının kısa vadeli faiz haddinin yüzde 30'lara çıktığını, en son 2003'ün ekim ayında görmüştük, yani 20 yıl önce görmüştük. Merkez Bankasının piyasaya borç verme faizi yüzde 31 iken, İstanbul Ticaret Odası enflasyonu yüzde 20,3'tü, dolar kuru 1 lira 40 kuruştu. Bugün Merkez Bankasının politika faizi yine yüzde 30 ama gerçekleşen İTO enflasyonu yüzde 74,1 dolar da 27 lira 20 kuruş. Bu kadar faiz artırıyorlar, dolar da enflasyon da tınmıyor. Bunun sarayın güven vermeyen siyasetinden kaynaklandığının tüm dünya farkında."