CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

CHP'de yerel seçim mesaisi devam ediyor.



Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce ve Tekirdağ'da Candan Yüceer belediye başkan adayı gösterildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği iddiasına yanıt verdi.

''HATAY ADAYIMIZIN GERİ ÇEKİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR''

Yücel şöyle konuştu:

''Hatay adayımız; partimizin yetkili kurullarınca büyük titizlikle değerlendirmeler yaptıktan sonra adaylaştı, geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların bu yıkımın tamir edilmesi konusunda belediye başkanımız her türlü fedakarlığı gösterdi, bundan sonra da gösterecektir.''

GÖZLER ANTALYA VE İZMİR ADAYLARINDA



CHP'de henüz Antalya ve İzmir adayları ise açıklanmadı.

Yücel bu konuyla ilgili ise ''Antalya adayımızın açıklanmamasının nedeni belediye başkan adayının merkez ilçelerle değerlendirecek olmasıdır. İzmir'in açıklanmamasının nedeni değerlendirmenin devam etmesi.'' diye konuştu.

