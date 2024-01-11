CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, yerel seçimlere ilişkin aday belirleme sürecine dair açıklamalarda bulundu. İzmir ve Antalya'da değerlendirmelerin sürdüğünü söyleyen Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği iddiasını da yalanladı.

CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
Deniz Yücel
SON DAKİKA HABERİ: CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

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CHP'den Lütfü Savaş açıklaması - 1 Lütfü Savaş

'de yerel seçim mesaisi devam ediyor.

Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, 'da Lütfü Savaş, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce ve Tekirdağ'da Candan Yüceer belediye başkan adayı gösterildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği iddiasına yanıt verdi.

''HATAY ADAYIMIZIN GERİ ÇEKİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR''

Yücel şöyle konuştu:

''Hatay adayımız; partimizin yetkili kurullarınca büyük titizlikle değerlendirmeler yaptıktan sonra adaylaştı, geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların bu yıkımın tamir edilmesi konusunda belediye başkanımız her türlü fedakarlığı gösterdi, bundan sonra da gösterecektir.''

GÖZLER ANTALYA VE İZMİR ADAYLARINDA

CHP'de henüz Antalya ve İzmir adayları ise açıklanmadı.

Yücel bu konuyla ilgili ise ''Antalya adayımızın açıklanmamasının nedeni belediye başkan adayının merkez ilçelerle değerlendirecek olmasıdır. İzmir'in açıklanmamasının nedeni değerlendirmenin devam etmesi.'' diye konuştu.

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