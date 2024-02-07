CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerde yeniden aday olan Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından prostesto edilmesine CHP'den açıklama geldi.



KRT yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Savaş'ın adaylığının gözden geçirileceği mesajını verdi.



"YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"



Günaydın, “Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.



Bu hafta içerisinde Parti Meclisi toplantısının yapılacağını söyleyen Günaydın, "Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir." dedi.

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