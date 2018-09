CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Türkiye ekonomisinin sokulduğu bu kriz içerisinde, artık ücretlerin aylık olarak enflasyona uyum sağlaması gerekmektedir. Hem asgari ücretlinin hem özel sektör hem kamu çalışanlarının aylıkları her ay enflasyon oranında artırılmalıdır" dedi.



Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 2,3, yıllık olarak da 17,9 oranında arttığını belirtti.



Bu rakamları inandırıcı bulmadıklarını ifade eden Erdoğdu, TÜİK'in daha önce büyüme rakamlarında yaptığı manipülasyonları, enflasyon ölçerken de yaptığını savundu.



Erdoğdu, milyonlarca ücretli çalışanın maaşlarının enflasyon oranında artırıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"TÜİK'in hükümetin gözüne girmek amacıyla enflasyon oranlarını makyajlaması, düşük göstermesi milyonlarca insanın rızkını çalmak anlamına gelmektedir. TÜİK yetkililerini, enflasyonu doğru ölçmek ve açıklamak konusunda uyarıyoruz. Türkiye'de çalışanların ücretleri enflasyon oranında artırılmaktadır. En son kamu çalışanlarına, 'Bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3 artacağı ve maaşlarında yüzde 3,5 zam yapılacağı' söylenmişti. Şu an itibarıyla bir ay içerisinde neredeyse 6 aylık enflasyon gerçeklemiş ve ücretli çalışanlar enflasyon altında ezilmiştir. Türkiye ekonomisinin sokulduğu bu kriz içerisinde, artık ücretlerin aylık olarak enflasyona uyum sağlaması gerekmektedir. Yani aylık olarak 'Eşel/Mobil sistemine' geri dönülmeli, hem asgari ücretlinin hem özel sektör hem kamu çalışanlarının aylıkları her ay enflasyon oranında artırılmalıdır."



Yaşanan süreçte, hükümetin sadece sermaye kesimini koruyan, şirketleri düşünen önlem paketleri açıkladığını öne süren Erdoğdu, krizin sadece şirketleri değil, ağırlıklı olarak çalışanları, yoksulları, emeklileri, kadınları ve engellileri vurduğunu söyledi.



"Saray ve yandaşlarının çıkardığı bu krizin faturasının hiçbir günahı olamayan yoksullara, çalışanlara, emekçilere, çiftçilere, kadınlara, engellilere kesilmemesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz." diyen Erdoğdu, bunu halkla birlikte yapacaklarının altını çizdi.



"TARIMI DESTEKLEME GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"



Üretici fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Erdoğdu, bu artışın çiftçileri vurduğunu, böyle devam ederse çiftçilerin ekmeyeceğini ve bir gıda krizinin ortaya çıkacağını ileri sürdü.



Aykut Erdoğdu, hükümetin başta taban fiyatları olmak üzere, tarımı destekleme konusunu gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "yanlış ithalat politikasından vazgeçilmesi" çağırsında bulundu.



Hükümetin, ihracat dövizlerinin yüzde 80'inin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilmesi kararı aldığını hatırlatan Erdoğdu, bunun, hayali ihracatı kontrol anlamında iyi bir şey olduğunu ifade etti.



Hükümetin, vatandaşa "dolarla değil, Türk Lirası ile işlem yapın" baskısı yaparken, milyarlarca dolar büyüklükteki sözleşmelerde bir şey söylemediğini savunan Erdoğdu, "3. Havalimanı'na 6 milyar avro talep garantisi verildi. Niye Türk Lirası karşılığı verilmiyor? Garantiler liraya dönsün." diye konuştu.



"FAİZ YÜKSELTİLDİĞİNDE EKONOMİ KÜÇÜLECEK"



Erdoğdu, döviz kurundaki artış kadar tehlikeli bir başka şeyin de "dalgalanma" olduğuna dikkati çekerek, ekonomide "önünü görememe" sorununun yaşandığını, kimsenin malına fiyat veremediğini, alacağını tahsil edemediğini, borcunu ödeyemediğini iddia etti.



Bu süreçte, Merkez Bankasının faiz yükseltmesinin beklendiğine işaret eden Erdoğdu, "Faizi yükseltmek çok mu iyi bir şey? Faizi yükselttiğinizde ne olacak? Zaten durgunluk içerisinde olan ekonomi küçülmeye gidecek, işten çıkarmalar artacak." dedi.



"Niye bu noktaya geldik? Birinci sebebi liyakat yok, işi ehline teslim etmiyorsunuz ki. Ekonomide bütün yetkileri damadına teslim etti. Damadından başka kimse yok mu? Yurt dışına bu görüntüyü nasıl verirsiniz? Bu bir hanedan görüntüsüdür." ifadelerini kullanan Erdoğdu, kamuda en büyük tasarrufun yolsuzlukla mücadeleyle yapılabileceğini, bunun için Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.



Erdoğdu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dengeli bir yönetici olmadığını, hem kendi ülkesine hem de dünyaya bela olduğunu vurgulayarak, "Her ülkeye sataşıyor, her ülkeyle mücadele ediyor. Meksika'ya da vuruyor, Brezilya'ya da saldırıyor, Arjantin'le problemi var, Çin'le uğraşıyor, bir tek biz yıkıldık. Çünkü gücümüz gitmiş. 466 milyar dolar dış borcu bir günde Trump yapmadı, 15 yılda bunlar yaptılar" görüşünü savundu.



"GENEL MERKEZLERİ ÖNÜNDE EYLEM YAPSINLAR"



Erdoğdu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'fındık fiyatlarının acilen açıklanması gerektiğini, yoksa eylem yapacaklarını' söyledi. CHP olarak buna söyleyeceğiniz bir şey var mı?" sorusuna Aykut Erdoğdu, "MHP'ye kurumsal olarak nezaketsizlik etmek istemem ama kendileri iktidar ortağıdır. Kendi parti genel merkezleri önünde eylem yapsınlar o zaman." yanıtını verdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "İşçi ve memur sendikalarının sessizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise "Doğru görmüyorum. Temsil ettikleri kitleler eziliyor. Ücretler plaja düşmüş dondurma gibi eriyor. TOBB, TÜSİAD her gün bir şey yapıyor. İşçi sendikalarına bakıyorum sesleri çıkmıyor. Eğer böyle sesleri çıkmazsa ücretliler açlığa mahkum olacak" değerlendirmesinde bulundu.