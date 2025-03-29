CHP'den Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ’nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe ’de bir miting gerçekleştiriyor. Miting alanına ulaşmak isteyenler Marmaray’ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen birçok kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla miting alanında toplandı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu.