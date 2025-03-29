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CHP'den Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklanan Ekrem İmamoğlu için İstanbul’da bir miting gerçekleştiriyor. İstanbul ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden Maltepe’ye gelen birçok kişi, miting alanında toplandı.

CHP'den Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda ’nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, ’de bir miting gerçekleştiriyor.

Miting alanına ulaşmak isteyenler Marmaray’ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu.

CHP'den Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi - 1 Miting alanına ulaşmak isteyenler Marmaray’da yoğunluk oluşturdu

İstanbul ve ’nin farklı şehirlerinden gelen birçok kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla miting alanında toplandı.

Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu.

CHP'den Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi - 2 Miting alanında çok sayıda kişi toplandı

Miting alanına kurulan sahnede milletvekilleri konuşma yapıyor.

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