Öztrak, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki açıklamalarının Brunson'un serbest bırakılacağına dair piyasalardaki beklentileri güçlendirdiğini ileri sürerek, bu çerçevede de Türk lirasının dolar karşısında bir miktar değer kazandığını belirtti.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın New York'taki temaslarına değinen Öztrak, "Amerika'da bir açıklama yaptı. Dedi ki 'Biz bu Orta Vadeli Program hedeflerinin izlenmesiyle ilgili kurmuş olduğumuz kamu maliyesi ve dönüşüm ofisinin danışmanlığı görevini McKinsey adlı firmaya verdik.' dedi. McKinsey ve 16 bakanlığın temsilcisi tüm hedefleri ve sonuçları 3 ayda bir kontrol edecek dendi. McKinsey nedir? McKinsey yönetim, danışmanlık şirketi." şeklinde konuştu.



İkinci Abdülhamit'in kurduğu Duyun-u Umumiye Meclisi'ne değinen Öztrak, "Bu adeta Duyun-u Umumiye Meclisi gibi bir düzenleme. Hatırlayalım OVP ne diyordu. Başında daha girişinde; 'Dolardaki sıçrama ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle meydana geldi' diyordu. Şimdi OVP'nin hedeflerini bir Amerikan şirketi denetleyecek. Bunu da Türkiye'de değil Amerika'da Amerikalı iş adamlarına bir müjde olarak söylüyor. Arkadaşlar işi evirip çevirmeye ihtiyaç yoktur. McKinsey Türkiye Cumhuriyeti hazinesine kayyum olarak atanmıştır." dedi.



McKinsey'in hedeflere, sonuçlara bakacağını, sonuçları yeterli görmeyeceğini, devlet hazinesinin en mahrem noktalarına kadar gideceğini, oralarda bilgi almak isteyeceğini öne süren Öztrak, "Sonra bunları tamamen kendisinde tutacak. Kimseyle paylaşmayacak. Ben şunu söyleyeyim; AKP iktidarında daha önce orduda bir kozmik oda sorunu yaşamıştık. Vakası yaşamıştık. Şimdi de Türk maliyesinde, Türk hazinesinde kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 2018 yılının ilk 8 ayında danışmanlık hizmetlerine 70 milyar lira ödediğini iddia eden Öztrak, bu kuruma ne kadar para ödeneceği konusunda mutlaka kamuoyunun bilgilendirilmesinin gerektiğini düşündüğünü belirtti.



"BU KRİZ ASLINDA 6 AYDA ÇÖZÜLÜR"



Öztrak, faizlerin geçen hafta da artmaya devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Hep söylediğimiz gibi eğer bu ülkenin gerçek sorunu olan güven problemini çözecek bir programı ortaya koyamazsanız, yani kredibilite meselesini halledemezseniz Türkiye'deki bu sıkıntı giderek daha da artacak demektir. Tekrar söylüyorum. Bu kriz aslında 6 ayda çözülür ama iktidarın mevcut yaklaşımı ile cumhurbaşkanının mevcut yaklaşımı ile bu krizin 6 yıldan önce çözülmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.



Ekonomide alınması gereken önlemlerin bir an önce alınması gerektiğine de vurgu yapan Öztrak, bu tedbirlerin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu 13 maddede olduğunu belirtti.



Öztrak, bir gazetecinin "McKinsey ile olan bu çalışmanın IMF süreci başladı gibi algılanabilir mi?" şeklindeki sorusuna ise şu cevabı verdi:



"McKinsey ile olan bu çalışma, açıkçası IMF'den de beterdir. McKinsey yönetiminde Türkiye yok. IMF'nin yönetiminde Türkiye'nin bir temsilcisi var. IMF bizim de ortağı olduğumuz bir kuruluş. Orada söz hakkımız var ama bu McKinsey ileride 'Ben beğenmedim bu işi bu rakamlarda sorun var.' dediği andan itibaren ciddi sıkıntı çıkacaktır. Ya da biz McKinsey'e 'Bu rakamları başka bir yerde kullanma.' dediğimiz zaman ne kadar buna uyacaktır. Bu konularda da çok dikkatli olmak gerekir. Kuruluşu suçlamak istemiyorum ama bu iyi bir görüntü değildir. Türk bürokrasisinin bir yabancı kuruluşa denetletilmesi, Türk bürokrasisinin yapacağı işlerinin bir yabancı kuruluşa yaptırılması her gün ağızlarından yerlilik ve millilik sözlerini düşürmeyen bu yönetimin herhalde ne kadar yerli ve milli olduğunu açık seçik ortaya koymaktadır."