CHP'den Meclis'e Can Atalay çağrısı

SON DAKİKA HABERİ: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay konusunda verdiği kararın görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP'den Meclis'e Can Atalay çağrısı
Meclis’te Can Atalay görüşmesi: Olağanüstü toplantı için dilekçe verilecek

Meclis’te Can Atalay görüşmesi: Olağanüstü toplantı için dilekçe verilecek

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Son dakika haberi! Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

7 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMESİ GEREKİYOR

, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili 'i 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdık." dedi.

Günaydın, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

16 Ağustos saat 14.00 için Meclis Başkanlığı'nın 7 gün içerisinde bu çağrıya ilişkin karar vermesi gerekiyor. Bu konuda 5'te 1 çoğunluk gerekiyor.

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