CHP’den Meclis’e ikinci Can Atalay çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için TBMM’yi bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıracak. CHP’nin olağanüstü toplantı gerekçesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması olarak ortaya konacak ve AYM’nin Can Atalay hakkındaki kararının Meclis’te okutulması istenecek.

CHP’den Meclis’e ikinci Can Atalay çağrısı

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Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için ’i bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıracak.

Olağanüstü toplantı talebine ilişkin başvuru, bugün saat 14.00’te yapılacak.

Toplantıya başvurusuna gerekçe olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması” gösterilecek ve dilekçede Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu’nda okutulması istenecek.

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