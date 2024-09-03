CHP’den Meclis’e ikinci Can Atalay çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıracak.



Olağanüstü toplantı talebine ilişkin başvuru, bugün saat 14.00’te yapılacak.



Toplantıya başvurusuna gerekçe olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması” gösterilecek ve dilekçede Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu’nda okutulması istenecek.