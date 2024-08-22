CHP'den Meclis'e ikinci kez Can Atalay çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için Meclis'i 10 Eylül'de ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıracak.

CHP'den Meclis'e ikinci kez Can Atalay çağrısı
Meclis'te Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Meclis'te Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

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'nin, 'yi Can Atalay konusunda 10 Eylül'de bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıracağı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesince karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ağustos'ta CHP'nin Can Atalay konusunda ilk çağrısı üzerine toplanmış, muhalefin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğu ile reddedilmişti. Oturumda yumruklu kavga da çıkmıştı.

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