CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

CHP, Meclisin 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığına başvurdu.



Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurduklarını hatırlatarak, "Mutlulukla ifade ederim ki; bize Anayasa Mahkemesinden gelen yazıya göre, bizim başvurumuzdan yalnızca 2 gün sonra 26 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili ilk inceleme toplantısı yapmış ve dosyanın esastan incelenmesine karar vermiş." dedi.



Günaydın, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemelerinden önce Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararı vermesini umduklarını belirtti.



Türkiye Varlık Fonunun bünyesine aldığı daha küçük şirketlerin yönetimine yaptığı müdahalelerle onları zarara uğratması durumunda tazminat ödemesi sorumluluğu olmadığını söyleyen Günaydın, Anayasa Mahkemesinin bu konudaki düzenlemeyi de iptal ettiğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 üniversiteye rektör atamasını değerlendiren Günaydın, "Siz, eski milletvekillerine bir geçim kapısı olarak tanımlarsanız üniversiteleri; burayı da hem bir geçim kapısı hem de siyasete müdahale aracı olarak sayarsanız, Türkiye'nin dünya çapında listeye girebilen üniversitesinin kalmaması sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.



Eski Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın "İyilik ve Merhamet Elçisi" unvanı aldığını kaydeden Günaydın, "Herhalde çadır ve kan satma konusunda yaptığı iyilik ve merhametleri bundan sonra da yürütecek. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yapacağı bu hizmetlerin karşılığında da Kızılaydan para almaya devam edecek. Şu Kızılaydan elinizi çekin. Kızılay yeniden milletin ortak varlığı haline gelsin, sizin arpalığınız olmaktan kurtulsun." şeklinde konuştu.



"SANKİ MEMLEKETTE İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ OLDU"



Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 52 ilin emniyet müdürünün değiştirildiğini, bu illerden 24'ünün emniyet müdürünün Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını aktaran Günaydın, "Sanki memlekette iktidar değişikliği oldu." dedi.



İçişleri Bakanlığı döneminde Süleyman Soylu'nun İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı görevden alarak yerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı getirmek istediğini iddia eden Günaydın, İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın görevinde kalırken, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın kızağa çekildiğini söyledi. Günaydın, "Bu, İçişleri Bakanlığı hafızasından Süleyman Soylu'nun silinmesi adına atılmış bir adımdır." diye konuştu.



CHP'DEN DOLAR BAZLI ÖDEMELERİN TÜRK LİRASI BAZINA ÇEVRİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ



Köprü ve otoyol garanti ödemeleri çerçevesinde devletin kasasından 2023'ün ilk 6 ayında 24 milyar Türk lirası para çıktığını öne süren Günaydın, "Kamuya eser kazandırmak yerine kamuya dev bir borç yükü kazandırılmış. Bir yılda döviz kuru artışından dolayı yüzde 167 dolayında ilave finansman gelmiş." ifadelerini kullandı.



Günaydın, dolar bazlı ödemelerin Türk lirası bazına çevrilmesi gerektiğini, CHP Grubu'nun buna ilişkin bir kanun teklifi hazırladığını açıkladı.



Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcısının "Ermeni lobisinin müdahalesi" üzerine "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararı aldığı iddialarına değinen Günaydın, bunun skandal bir karar olduğunu belirtti. Günaydın, "Uluslararası alanda her türlü alana müdahale etmeyi kendine vazife gören hükümeti bu alanda etkin önlemler almaya, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün manevi mirasına kimsenin saygısızlık yapmasına izin vermemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.



"HER BOYUTUYLA İNCELENMELİ"



Günaydın, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmaların her boyutuyla incelenmesi gerektiğini söyledi.



"TBMM'yi 8 Ağustos Salı günü bir olağanüstü toplantıya çağıracağız." diyen Günaydın, CHP Grubu'nun tamamının başvuru dilekçesini imzaladığını, muhalefet partilerinin de destek vereceklerini söyledi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın partisinin MYK toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Günaydın'ı eleştirdiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Günaydın, "Biz, MYK toplantısında Türkiye'nin gündemini konuştuğumuz gibi partinin gündemini de konuşuyoruz. MYK'da çeşitli konuşmalar oldu ve MYK'da kaldı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak eğer o konuda bir açıklama yapmak isterse yapar. Biz, bazı konuların partide kalması gerektiğini, bazı konuların demokratik bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Hem video hem de partideki değişim konusundaki düşüncelerimiz bellidir; onların arkasında olmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.



Partinin eski genel başkanlarıyla 1 ay evvel kendisinin de yemek yediğini, bunun son derece doğal bir uygulama olduğunu kaydeden Günaydın, "Hem Hikmet Çetin hem Murat Karayalçın hem de Altan Öymen ilerleyen yaşlarına rağmen son derece ciddi bir şekilde parti sorunlarıyla ilgilenmektedirler, biz de onların görüşlerinden yararlanıyoruz. Ancak sayın genel başkanlarımızı sıcak siyasetin parçası haline getirme gibi bir amacımız olmaz. Ben Ekrem Bey'in de böyle bir amaç içerisinde olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.



"CHP'de abi formülü" şeklindeki haberlerin sorulduğu Günaydın, "MYK'da Özgür Özel ile benim tartıştığım bile yazılıyor. Böyle şeyler oluyor, gülüyoruz, geçiyoruz." dedi.



CHP içerisinde bir değişim süreci yaşandığını kaydeden Günaydın, "Kapatmaya çalıştığımız değil, toplumla paylaşmaya çalıştığımız bir değişim süreci var." ifadelerini kullandı.



Günaydın, "Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmamızın sebebi yalnızca Akbelen değil, Türkiye'nin biriken sorunlarıdır." dedi.



İçtüzük hükümlerine göre Meclisin tatile girdiğinin hatırlatılması üzerine Günaydın, "Meclisin İçtüzüğü en fazla 2 buçuk ay tatil yapılabileceğini söylüyor. Gelsinler o İçtüzüğü değiştirelim ve Meclisin en fazla 15 gün ara vermesi konusundaki İçtüzük değişikliğine CHP olarak biz imza atalım." karşılığını verdi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerinin sorulduğu Günaydın, "Bir genel başkanın sözüne biz karşılık vermeyiz; CHP kültürü bunu gerektiriyor. Ama geçmişe yönelik vefa, geleceğe yönelik de sorumluluk hepimizin aklında olması gereken duygulardır." şeklinde konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın açıklamaları sonrasında CHP milletvekilleri "olağanüstü toplantıya" ilişkin başvuruyu, Meclis Başkanlığına sundu.