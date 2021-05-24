CHP'den Meclis'e 'Sedat Peker' başvurusu

Sedat Peker'in sosyal medyadan dile getirdiği iddialar, siyasetin bir numaralı gündem maddesi olarak yer alıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik uyuşturucu ticareti iddialarına tepki gösterdi. Yıldırım "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" dedi.



Yıldırım, ''Oğlum Venezuella'ya gitmiştir. Ancak bahsedildiği gibi ocakta şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir ve beraberinde de corona virüs mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir'' dedi.

Peker'in iddiaları siyasetin de bir numaralı gündem maddesi.



CHP, o iddiaların Meclis'te incelenmesini istedi. İYİ Parti ise savcılara çağrıda bulundu.

Parti Sözcüsü Öztrak, ''Bugün devletimizi ve demokrasimizi korumak için yapılması gerekenler bellidir. Hukuku işletmek, adaleti çalıştırmak, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devreye sokmak'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan; CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği "organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi"nin kimliğinin açıklanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvuruda bulundu.

