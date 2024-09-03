CHP’den Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için TBMM’yi bir kez daha olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP’nin olağanüstü toplantı gerekçesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması olarak ortaya konsu ve AYM’nin Can Atalay hakkındaki kararının Meclis’te okutulması istendi.

CHP’den Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

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Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için ’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü toplantı talebine ilişkin başvuru, Genel Başkan Özgür Özel ile partinin grup başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla yapıldı.

Toplantıya başvurusuna gerekçe olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması” gösterildi ve dilekçede Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu’nda okutulması istendi.

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