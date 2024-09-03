CHP’den Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.



Olağanüstü toplantı talebine ilişkin başvuru, Genel Başkan Özgür Özel ile partinin grup başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla yapıldı.



Toplantıya başvurusuna gerekçe olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması” gösterildi ve dilekçede Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu’nda okutulması istendi.