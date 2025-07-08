CHP'den Meclis'te kürsü işgali

Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının arttırılması öngören yasa teklifinin görüşmeleri yapılıyordu.

Bu sırada yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklandığı haberi milletvekillerine ulaştı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Karalar'ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Bu sırada CHP'li milletvekilleri de sıralara vurarak kararı protesto etti.



Ardından tüm CHP'liler Genel Kurul kürsüsünü işgal etti. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Protestonun devam etmesi nedeniyle Genel Kurul kapandı.