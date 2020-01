CHP'den memur maaş zammına eleştiri

Karabıyık, yazılı açıklaması ile memur maaş zammı oranını değerlendirdi.



TÜİK verilerine göre, enflasyonun 2019'un aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gösterdiğini ifade eden Karabıyık, açıklanan bu oranın çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlinin gerçek enflasyonunu yansıtmadığını ileri sürdü.



Karabıyık, açıklamasında şu görüşlerine yer verdi:



"Memur maaş zamları da bu doğrultuda netleşti. Memurlar ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 1,33 enflasyon farkıyla yüzde 5,33 zam alacak. Yani en düşük memur maaşı 3 bin 605 lira ve en düşük memur emekli maaşı ise 2 bin 569 lira olacak. AKP'nin derinleştirdiği ekonomik kriz düşünüldüğünde, memurlar ve memur emeklileri yine ay sonunu zor getirecek. Vatandaş her geçen gün yoksullaşıyor, emekçinin reel geliri sadece son bir yılda yüzde 20 azaldı, satın alma gücü eridi. Çarşı pazarda fiyatlar el yakıyor, her şeye zam geldi, maaşlara yapılan zam, enflasyona yenik düştü. Yaşanan tabloda asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar da temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar karşısında günden güne eriyor."