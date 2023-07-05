CHP'den memur zammı tepkisi

Bugün açıklanan vergi artışlarına ve memur maaş artışlarına ilişkin düzenlemeye tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "8 bin liralık seyyanen zam neden emeklilere yapılmadı?" diye sordu

CHP'den memur zammı tepkisi
SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli zammı belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli zammı belli oldu

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Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Başarır, TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarına da değinerek, "Buna kim inanıyor? Saray dışında hiç kimse inanmıyor." dedi.

İğneden ipliğe kadar her şeye zam geldiğini söyleyen Başarır, "TÜİK verileri sahtedir, gerçekleri yansıtmamaktadır. Ekmeğe yapılan zam bile enflasyon oranının üzerindedir. Bu zam göreceksiniz ki daha yaz bitmeden eriyecek. Çünkü paramız sürekli değer kaybediyor. Değer kaybında Arjantin parası ile yarışıyoruz. Bu utanç da saraya yeter." diye konuştu.

Haziran enflasyonu açıklandı (2023 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

Haziran enflasyonu açıklandı (2023 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

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VERGİ ARTIŞINA TEPKİ

'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde en acı dolu günleri yaşadığını belirten Başarır, aylar geçse de hala kayıplar olduğunu ileri sürdü.

Depremle ilgili yasal düzenlemelerin torba yasayla Meclis'e getirilmek istendiğini öne süren Başarır, bunun bu kadar basit bir konu olmadığını söyledi.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifiyle MTV'nin iki katına çıkacağını dile getiren Başarır, bunun seçim sonrasında yapıldığını kaydetti.

Ekonomide yeni düzenlemeler: MTV iki katına çıktı, kurumlar vergisi arttı

Ekonomide yeni düzenlemeler: MTV iki katına çıktı, kurumlar vergisi arttı

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Ali Mahir Başarır, 6 Şubat'tan hemen sonra yapılması gereken vergilendirmenin seçimden sonra getirilmesini eleştirdi.

Borçlanma yetkisinin 3 kat arttırılmasına dair düzenlemeye de teklifte yer verildiğini aktaran Başarır, bu değişikliğin de torba yasa ile getirilmesine tepki gösterdi.

Başarır, 21 yıl boyunca deprem vergisi toplandığını ancak paranın her yere harcandığını ileri sürerek, şimdi toplanacak paraların nerede, nasıl, ne şekilde kullanılacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, bir soru üzerine, memura yapılan 8 bin liralık ek zammın emekliye neden yapılmadığını merak ettiklerini dile getirdi. Başarır, seyyanen yapılan bu zammın tüm emeklilere de yapılmasını istedi.

TÜİK'in yayımladığı verilerle vatandaşın cebine el attığını savunan Başarır, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

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