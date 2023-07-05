CHP'den memur zammı tepkisi

Ali Mahir Başarır, 6 Şubat'tan hemen sonra yapılması gereken vergilendirmenin seçimden sonra getirilmesini eleştirdi.



Borçlanma yetkisinin 3 kat arttırılmasına dair düzenlemeye de teklifte yer verildiğini aktaran Başarır, bu değişikliğin de torba yasa ile getirilmesine tepki gösterdi.



Başarır, 21 yıl boyunca deprem vergisi toplandığını ancak paranın her yere harcandığını ileri sürerek, şimdi toplanacak paraların nerede, nasıl, ne şekilde kullanılacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, bir soru üzerine, memura yapılan 8 bin liralık ek zammın emekliye neden yapılmadığını merak ettiklerini dile getirdi. Başarır, seyyanen yapılan bu zammın tüm emeklilere de yapılmasını istedi.



TÜİK'in yayımladığı verilerle vatandaşın cebine el attığını savunan Başarır, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

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