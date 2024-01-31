CHP'den Meral Akşener'e yanıt

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin saha çalışmaları sürüyor.



İYİ Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’de asmak istedikleri afişlerin, CHP’li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.



AKŞENER: BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN BEŞTEPE DEĞİL, SARAÇHANE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, partisinin Meclis grup toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimde kullanacakları afişleri göstererek, İstanbul'da reklam panolarında kullanılacak afişlerin engellendiğini anlattı.



Bugüne kadar karşılaştıkları engellerin hepsini teker teker aştıklarını dile getiren Akşener, birilerinin İYİ Parti'nin "billboardsuz seçim kampanyası" yapmasını istediğini söyledi.



Seçim öncesinde iktidarın değil, CHP'nin kendilerine engel çıkarttığını ifade eden Akşener, "Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane. Ya ne kadar da ilginç değil mi? 'Hadi canım, o kadar da olur mu?' dediğinizi duyar gibiyim. Heyhat, oluyor. Maalesef oluyor." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: MUHALEFETE MUHALEFET ETMEME TAVRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerine Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan yanıt geldi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Günaydın şöyle konuştu:

''Biz muhalefete muhalefet etmeme tavrımızı sürdürüyoruz. Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler kurallar ticari ilişkiler bellidir.

''BELEDİYELERİN TÜM AFİŞLERİ KONTROL ETME DURUMU YOKTUR''

Bu ticaretin gereğini yerine getiren özel sektör tarafından yönetilen çok sayıda afiş ortamına afişlerini asar ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir’in bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur.

''DÜN 'KURTULUŞ REÇETESİ' DEDİĞİNİ BUGÜN SUÇLUYOR''

Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin Fatih'e benzettiğin ve 'Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi' olarak tanımladığın Sayın İmamoğlu'nu Sayın Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak kendisini engellemekle itham etmek yine İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır biz buna da saygılıyız. Halkımız geçmişte olanları ve bugün olanları birlikte değerlendirecektir.''

