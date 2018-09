CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Sarıbal, basın toplantısına, Silopi'de şehit olan iki güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

İktidar tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program'da (YEP) tarıma dönük herhangi bir şeyin olmadığını söyleyen Sarıbal, üretim güvenliği ve egemenliği ortadan kalkan tarımın, tamamen serbest piyasa koşullarına terk edildiğini savundu.



Daha az üretim ve daha yoksullaşan çiftçiliğin sonucunda gıda krizinin yaşanabileceğine işaret eden Sarıbal, "Türkiye gıda krizine gidiyor. Hükümet hızlıca buğday almaya başladı, buğday ithalatı için ihale açtı. Hemen arkasından yemlik arpa ithalatına geçtik. 246 bin ton yemlik arpa alımı gündeme geldi. Arpa ithalatının temel nedeni daralmış arpa alanlarımızdır" ifadesini kullandı.



Mazota, gübreye, tarım ilaçlarına yapılan zamların üretim fiyatlarını artırdığını belirten Sarıbal, çiftçiye çok hızlı bir şeklide buğday tohum desteği ve alım garantisi verilmesini, mazotta ciddi bir indirime gidilmesini istedi.

"NİŞASTA BAZLI ŞEKER HAYATIMIZIN HER ALANINA GİRDİ"



Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl fındık almayacağını açıkladığını hatırlatan Sarıbal, şu anda fındığın 13-15 liraya satıldığını, fındık üreticisinin birkaç şirketin eline bırakıldığını ileri sürdü.



Sarıbal, TMO'nun fındık alımı yapması gerektiğini, yoksa gelecek yıllarda fındık üretenin bulunamayacağını iddia etti.



Bütün uğraşlarına rağmen şeker fabrikalarının özelleştiğini anımsatan Sarıbal, "Hayatımızın her alanına nişasta bazlı şeker girdi. 800 bin ton civarında nişasta bazlı şeker üretiliyor ve bu ülkeye satılıyor. Bizim orada 100 bin ton şekerimiz stoklarda duruyor" diye konuştu.



"ÖZELLEŞEN FABRİKALAR KAPANACAK"



Bor şeker fabrikasını 336 milyon liraya alan şirketin, Özelleştirme Kurumu'na başvurarak, fabrikayı Dişli ailesine ait bir şirkete satacağını bildirdiğini belirten Sarıbal, bu satışta şartnameye aykırılık olduğunu savundu.



Nişasta bazlı şekerin ucuz olduğu için hayatın her alanına dayatıldığını ifade eden Orhan Sarıbal, şunları kaydetti:



"Özelleşen birçok şeker fabrikası kapanacak. Ve biz tamamen nişasta bazlı şekere mahkum kalacağız. Bunlar, fabrikaları niye aldılar? Arsalarından, gayrimenkullerinden yararlanacaklar. Şeker pancarını bitirecekler. Bizi güvencesiz gıdaya teslim edecekler.



Siyasal iktidarı uyarıyoruz, derhal şekerle ilgili tedbir alın, nişasta bazlı şeker üretimini denetleyin, yasanın gereklerini yapın. Şeker pancarı üreticisini mutlaka destekleyin. Yoksa bu gidişle hayatımızın her alanını hastanelerde, ölümlerle, kanserle tüketmek zorunda kalacağız."