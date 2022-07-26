CHP'den 'olağanüstü' toplantı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.



Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınmasını istiyor.



İlk önce genel bir görüşme açılmasını istediklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Tüm siyasi partiler, sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin'' dedi ve ardından da hazırladıkları 16 maddelik kanun teklifinin görüşülmesini talep ettiklerini söyledi.

''SİYASETE REKABET EDİLEBİLECEK BİR KONU DEĞİL''

CHP'nin bu çağrısına, Cumhur İttifakı'ndan olumsuz yanıt geldi.



AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Sağlık çalışanlarına şiddetin çözüme kavuşturulması siyasi rekabete konu edilebilecek bir konu değil" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi istismardan öte bir amaç taşımayan CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.



''YAKINDAN İZLEYİN TALİMATI''

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımları konuşmak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırması, AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarına, "Konuyu yakından izleyin talimatı" verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın "Siz konuyu yakından takip edin. Bakın ne yapıyorlar, yapılabilecekleri yapın" talimatı verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin bilgi veren bazı kurmaylar, Meclis'in 1 Ekim'den önce açılmasının gündemlerinde olmadığını, CHP'nin verdiği genel görüşme önergesinin ise kabul görmeyeceğini söyledi.