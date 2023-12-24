CHP'den ortak bildiri açıklaması

"ÜZÜNTÜMÜZÜ DİLE GETİRDİK"

İdlib'te 36 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrasında CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Parti'nin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandığını anımsatan Başarır, "Meclis olarak üzüntümüzü dile getirdik. Üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı terörle mücadele ve bu olayın failleri konusunda her yetkiyi, desteği almasına rağmen soluğu Putin'in kapısında aldı ve bekletilerek bu ülkeyi, yurttaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Aynı şeyler Gara operasyonu. Nasıl bir duruş sergiledi? Biz her seçim yaklaşırken aynı olayları, hikayeleri AK Parti grubundan duymaktan bıktık ve sıkıldık." şeklinde konuştu.



Başarır, terörü bir kez daha lanetlediklerini belirterek, "Mehmetçiğin tırnağını bile dünyalara değişmeyiz. 21 yıldır ülkeyi bu hale getirenler askerimiz şehit edilirken Rusya'nın kapısında, faillerinin kapısında bekleyenler artık ortak imza konusunda bizden hiçbir şey beklemesin. Üzüntü duyuyoruz. Ülke nereden nereye geldi. Çok fazla bir şey istemedik. Neden? Milli yas ilan edilmiyor? dedik. Suudi Kralı öldüğü zaman milli yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuş niye duyarlılığı ortaya koyamıyor?" diye sordu.

"ENDİŞELİYİZ"



Terör saldırıları nedeniyle Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'te bilgi vermesini gerektiğini ifade eden Başarır, "Endişeliyiz. Meclis'e bilgi versin. Daha fazla kaybımız var mı? Nasıl bu teröristler, yaratıklar bu üsse sızabiliyor? Nasıl 12 askerimizi şehit edebiliyor? Bunu duymak istiyoruz. Milli Savunma Bakanı dün gece gelebilirdi. Gelmedi." dedi.