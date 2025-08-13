CHP'den Özlem Çerçioğlu açıklaması: "AK Parti'ye geçeceğini söyledi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın'da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Zeybek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını duyurmuştu.

CHP GENÇLİK KOLLARINDA İSTİFA

Öte yandan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ile Karpuzlu ve Karacasu ilçe gençlik kolları başkanları görevlerinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı ise sadece görevinden istifa etiğini açıkladı.

