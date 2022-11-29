CHP'den promosyon teklifi

CHP, promosyonların tamamının işçilere ödenmesinin zorunlu hale getirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

CHP'den promosyon teklifi

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Promosyonların tamamının işçilere ödenmesinin zorunlu hale getirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlandı.

tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifin altında, grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası var.

''İş Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'', bankalar ile işverenler arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri uyarınca promosyon adı altında yapılacak ödemelerin tamamının işçilere dağıtılmasının zorunlu hale getirilmesini amaçlıyor.

Teklifle promosyon ödemelerini işçilere ödemeyen işverenlere idari para cezası uygulanması da öneriliyor.

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