CHP'den "şaibeli" kurultay iddialarına tepki: "Bu kurultay, en az diğer kurultaylar kadar temiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"BU KURULTAY EN AZ DİĞER CHP KURULTAYLARI KADAR TEMİZ, ONURLU BİR KURULTAYDIR"



CHP'nin kurultayına ilişkin yapılan eleştirilerin partiye büyük bir hakaret olduğunu belirten Bulut, "Sadece CHP açısından değil, demokrasi açısından çok kıymetli. Buna şaibe getirmek, bunu tartışıyor olmak çok büyük bir ayıptır. Kurultay bizim iç meselemizdir. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır. Suç oluşturmaya çalışıyorlar ama bir an önce kendilerine gelmelerini diliyorum." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN ÖN SEÇİM YAPILACAK

Burhanettin Bulut, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçime de değinerek, adayın belirlenmesi noktasında masa bütünlüğünün korunduğunu ve bireysel taleplerin sonucunda sürecin riske atılmamasına dikkat edildiğini aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, şunları kaydetti:



"Partimizdeki ortak akıl, dinamik bir dönemin içinde olduğumuz yönünde. Süreç içerisinde ne olur, ne olmaz onu kimse bilemez. Şimdiden, cumhurbaşkanlığı için aday üzerinden tartışmayı sonlandırma talebimiz var. Ülkede sis yaratan tüm meseleleri olabildiğince geriye çekmek, halkın gündemini, toplumun sorunlarını dile getirecek bir siyaset iklimi oluşturmak gerekiyor."

