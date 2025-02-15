CHP'den "şaibeli" kurultay iddialarına tepki: "Bu kurultay, en az diğer kurultaylar kadar temiz"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) son kurultayında "para karşılığı oy kullanıldığı" iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında üç tanık ifade verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iddialara tepki göstererek "Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"BU KURULTAY EN AZ DİĞER CHP KURULTAYLARI KADAR TEMİZ, ONURLU BİR KURULTAYDIR"
CHP'nin kurultayına ilişkin yapılan eleştirilerin partiye büyük bir hakaret olduğunu belirten Bulut, "Sadece CHP açısından değil, demokrasi açısından çok kıymetli. Buna şaibe getirmek, bunu tartışıyor olmak çok büyük bir ayıptır. Kurultay bizim iç meselemizdir. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır. Suç oluşturmaya çalışıyorlar ama bir an önce kendilerine gelmelerini diliyorum." diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN ÖN SEÇİM YAPILACAK
Burhanettin Bulut, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçime de değinerek, adayın belirlenmesi noktasında masa bütünlüğünün korunduğunu ve bireysel taleplerin sonucunda sürecin riske atılmamasına dikkat edildiğini aktardı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, şunları kaydetti:
"Partimizdeki ortak akıl, dinamik bir dönemin içinde olduğumuz yönünde. Süreç içerisinde ne olur, ne olmaz onu kimse bilemez. Şimdiden, cumhurbaşkanlığı için aday üzerinden tartışmayı sonlandırma talebimiz var. Ülkede sis yaratan tüm meseleleri olabildiğince geriye çekmek, halkın gündemini, toplumun sorunlarını dile getirecek bir siyaset iklimi oluşturmak gerekiyor."
CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.
Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delgesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.
Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.
Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtı.
Önümüzdeki günlerde tanıkların ifadelerinde ismi geçen kişilerin de ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
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