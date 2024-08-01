CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ilişkin yaptığı başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. Emir, "Eğer kendisi gerçekten yargılanmak istiyorsa yapacağı bir tane iş var; Meclis soruşturması için biz başvuracağız. Meclis soruşturması bunun en kolay yolu." dedi.

CHP'den Soylu'ya yanıt
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru

Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru

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Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili 'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soylu'nun başvurusunu samimi bulmadığını ifade eden Emir, "Eğer kendisi gerçekten yargılanmak istiyorsa yapacağı bir tane iş var; Meclis soruşturması için biz başvuracağız. Meclis soruşturması bunun en kolay yolu. Biz başvururuz, 270 imza bizden. Sana düşen 30 tane imza bulmak. 30 AKP'li arkadaşını veya MHP'li arkadaşını bul getir, biz senin soruşturma dilekçeni hazırlıyoruz." dedi.

Yüreğin yetiyorsa gel, meclis soruşturmasını açalım." diye konuşan Emir, "Yapılacak iş budur." ifadesini kullandı.

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