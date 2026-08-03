CHP'den süreç yasası mesajı. Kılıçdaroğlu: Terörün bitmesi ve üniter devlet kırmızı çizgimiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa çalışmalarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gerçekçi bir çözüm mimarisinin en az dört boyut içermesi gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir, terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. İki, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. Üç, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve dördüncüsü dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması." diye konuştu.

"TERÖRÜN BİTMESİ TARİHSEL FIRSAT"

Kılıçdaroğlu, bugün konuşulan meselenin "yalnızca bir güvenlik başlığı, bir yasa hazırlığı, yalnızca bir örgütün silah bırakması veya kendini feshetmesi olmadığını, terörün bitmesinin Türkiye için tarihsel bir fırsat olduğunu" belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu süreç, ancak Cumhuriyet'in kurucu ilkeleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik meşruiyetiyle, hukuk devletiyle, eşit yurttaşlıkla üniter yapıyla, üretken kalkınmayla ve bağımsız dış politika iradesiyle başarıya ulaşabilir. Çünkü bugün konuştuğumuz mesele, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin nasıl bir ülke olacağı meselesidir. Bu nedenle asıl soru şudur: Terör sonrasında nasıl bir Türkiye kurulacaktır? Silahların susması kendi başına kalıcı bir barışa dönüşecek midir?”

"TBMM MERKEZLİ YÜRÜTÜLMELİ"

Türkiye'nin bu meseleyi çözmeden, güçlü bölgesel bir aktör olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, sürecin tüm aşamalarının bundan sonra da TBMM merkezli yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

“TERÖRÜN BİTMESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.” dedi.