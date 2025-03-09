CHP'den Suriye heyeti: 15 kişilik heyet Hatay'a gidecek

Partiden yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan olaylar ve akrabalarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşların olduğu Hatay'a gidileceği, tüm ilçelerin ziyaret edilerek görüşmeler yapılacağı ve bu konuda bir rapor hazırlanacağı söylendi.

Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında olduğu 15 kişilik heyet sınırda bir de açıklama yapacak.

CHP Genel Başkanı Özel Suriye'deki olaylar için, "Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır." demişti.