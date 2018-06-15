CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği Gök, incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Suruç ilçesine gitti.
CHP'den "Suruç'taki saldırıya" ilişkin inceleme heyeti
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
CHP, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması sırasında yaşanan saldırı incelemek için bölgeye heyet gönderme kararı aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin olarak ankara milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.