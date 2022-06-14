CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Haberler - NTV Haber - DHA 14.06.2022 - 10:31

CHP'den Tanju Özcan kararı

İlişkili Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi

Tanju Özcan’dan sığınmacılar için tartışılacak adım

Tanju Özcan’dan sığınmacılar için tartışılacak adım

CHP'de Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Karar, CHP'nin dün yapılan MYK toplantısında alındı.

Son dönemde farklı tartışmalarla ismi anılan Tanju Özcan son olarak Bolu Belediye Meclisi toplantısında yaşananlarla gündeme gelmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili kadın üyeye söyledikleri ve olayla ilgili protestoya dans ederek karşılık vermesi MYK toplantısında değerlendirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, “kesin ihraç” istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.

Torun, Özcan'ın daha önce de başka olaylar nedeniyle sözlü olarak uyarıldığını bir kez de ceza aldığını da hatırlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...