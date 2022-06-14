CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Karar, CHP'nin dün yapılan MYK toplantısında alındı.

Son dönemde farklı tartışmalarla ismi anılan Tanju Özcan son olarak Bolu Belediye Meclisi toplantısında yaşananlarla gündeme gelmişti.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili kadın üyeye söyledikleri ve olayla ilgili protestoya dans ederek karşılık vermesi MYK toplantısında değerlendirildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, “kesin ihraç” istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.



Torun, Özcan'ın daha önce de başka olaylar nedeniyle sözlü olarak uyarıldığını bir kez de ceza aldığını da hatırlattı.

